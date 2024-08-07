Balıkesir Ticaret Odası, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda önemli bir adım atarak, Avlu Balıkesir’deki idare merkezinin çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. Ticaret Odası, bu projeyle enerji ihtiyacının büyük bölümünü güneşten elde etmeyi hedefliyor.

GES projesi ile sürdürülebilir enerji

Balıkesir Ticaret Odası, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreye duyarlılığını somut bir şekilde göstermek amacıyla çatısına kurduğu Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçirdi. Bu adım, Ticaret Odası’nın sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve karbon ayak izini azaltmak için attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Başkan Rahmi Kula’dan açıklama

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, GES projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çevreye duyarlılığımızı somut adımlarla göstermekten gurur duyuyoruz. Bu proje, enerji maliyetlerimizi düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmemize de katkı sağlayacak" dedi. Kula, ayrıca bu projenin diğer kurum ve kuruluşlara ilham vermesini temenni ettiklerini belirtti.

GES’in teknik özellikleri

Ticaret Odası’nın GES projesi, 16 Şubat 2024 tarihinde kabul edilerek üretime başladı. Santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 176.880 kWh olup, binanın yıllık enerji tüketiminin %80’ini güneş enerjisinden karşılamaktadır. Bu proje sayesinde yıllık 39 ton CO2 salınımı önlenirken, 9.648 adet ağacın kesilmesi engellenmiş olduğu açıklandı.