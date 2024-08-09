Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan Avrupa Triatlonu Şampiyonası öncesinde Başkan Ahmet Akın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 34 ülkeden 514 triatletin katılacağı bu büyük organizasyon, Balıkesir’in spor altyapısını ve uluslararası tanınırlığını artırmayı amaçlıyor.

Şampiyona heyecanı Balıkesir’de

Balıkesir, bu yıl Avrupa Triatlonu Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak büyük bir organizasyona imza atıyor. 380’i yurt dışından olmak üzere toplamda 514 triatletin katılacağı etkinlik öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Vali İsmail Ustaoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smet ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile birlikte basının karşısına çıktı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmana Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, basın mensupları ve sporcular da katıldı.

Smet: Takdire şayan hazırlıklar

Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smet, Balıkesir’deki organizasyon hazırlıklarının etkileyici olduğunu belirtti. Smet, “Hazırlık aşamasında bu kadar çok kişinin bir araya gelerek güzel bir çalışma ortamı sağlaması gerçekten takdire şayan” dedi.

Tarihte bir ilk

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir’in geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasının tarihte bir ilk olduğunu ifade etti. Yalçınkaya, “Balıkesir’de beş güçlü kulüp var ve sporcu sayısındaki artış, altyapıya verilen önemle destekleniyor. Bu organizasyonun başarısı, şehirdeki iş birliğinin ve desteğin bir göstergesi” dedi.

Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Balıkesirli sporcular

Başkan Ahmet Akın, 2024 yılında Türkiye Triatlon Federasyonu'nun uluslararası müsabakalar için yaptığı seçmelerde Balıkesirli 12 sporcunun milli forma giymeye hak kazandığını belirtti. Ayrıca, 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları hazırlık kampı için Türkiye genelinde yapılan seçmelerde 20 sporcudan 13’ünün Balıkesirli olduğunu vurguladı. Akın, “Balıkesir, spor kenti olmaya aday. Spor altyapısını geliştirerek, şehrimizi daha güçlü bir spor merkezi haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Spor herkes için erişilebilir olacak

Başkan Akın, spor faaliyetlerini sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Akın, “Balıkesir’deki spor altyapısını geliştirmek için planlı ve programlı ilerliyoruz. Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak bizim için onur ve gurur kaynağı” diye ekledi.

Vali İsmail Ustaoğlu, organizasyonun şehre kattığı değeri vurgulayarak, “Şehrimizin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması, tanınırlığı artırıyor. Hedefimiz Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak” dedi. Konuşmaların ardından, Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın, Triatlon Federasyonu ve Avrupa Triatlon Birliği temsilcilerine teşekkür çiçekleri takdim etti ve Türk Milli Sporcuları ile hatıra fotoğrafı çekildi.