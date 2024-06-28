Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı, Almanya’da düzenlenen uluslararası “19. Deutsche BetonKanu Regetta 2024” yarışmasında Türkiye’yi ve üniversitelerini başarıyla temsil etti. Yarışmaya katılan tek Türk takımı olan BAÜN Beton Kano Takımı, çeşitli kategorilerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Arş. Gör. Oğuz Köse’nin danışmanlığını üstlendiği, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan BAÜN Beton Kano Takımı, Tulpar ve Firuze isimli iki beton kano ile yarışmaya katıldı. Takım, kadın ve erkek kategorilerinde ikişer takımla, karma kategoride ise bir takımla yarışarak önemli başarılar elde etti.

Elde edilen dereceler

Farklı ülkelerden 43 üniversitenin 113 takım ve 66 beton kano ile katılım sağladığı yarışmada, toplamda binin üzerinde öğrenci yer aldı. BAÜN Beton Kano Takımı, erkek kategorisinde 60 takım arasından Tulpar kanosu ile 24’üncü, Firuze kanosu ile 11’inci oldu. Kadın kategorisinde ise 48 takım arasında Tulpar kanosu ile 12’nci, Firuze kanosu ile 6’ncı sırada yer aldı. Karma kategoride 28 takım arasında Firuze kanosu ile 4’üncülük elde eden takım, en iyi forma tasarımı kategorisinde de 37 forma arasından 2’ncilik derecesi kazandı.

Sosyal medya yarışması

Yarışmanın Sosyal Medya kategorisi halen devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı’na @concretecanoeteam isimli Instagram hesabı üzerinden destek verebilirsiniz.

Takım üyeleri

Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı, Danışman Arş. Gör. Oğuz Köse ile takım üyeleri Muhammed Murat Karakuş, Elif Ebrar Güngör, Necati Yıldız, Umut Ali Özyümlü, Veysel Çiftçi, Serhat Kayar, Yahya Kürşat Taşdelen, Ayten Gürbüz, Büşra Aydın, Hamza Nurduhan, Zehra Karaduman, Beyza Çağlayan ve Duha Emir Demirtaş’tan oluşuyor.