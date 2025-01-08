Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağladı. Fakülte öğrencileri, hazırlık ve dağıtım süreçlerinde aktif rol alarak 37 haneye ulaştı.

Sosyal sorumlulukla eğitimde fark yarattılar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje, Takım Çalışması dersi kapsamında gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın liderliğinde yürütülen projede, öğrenciler yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine kadar her aşamada büyük bir özveriyle çalıştı.

Projenin toplumsal duyarlılığı artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. İlban, “Öğrencilerimizin bu projeye olan ilgisi beni çok mutlu etti. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençlerimiz, hazırladıkları yemekleri bir an önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük bir şevkle çalıştı” ifadelerini kullandı.

37 haneye ulaşıldı

Hazırlanan yemekler, üniversitenin modern eğitim mutfağında pişirildi ve paketlendikten sonra belirlenen adreslere teslim edildi. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi 37 haneye toplamda 151 porsiyon yemek ulaştırıldı. Yemeklerin dağıtımı sırasında duygusal anlar yaşanırken, hem öğrencilere hem de ihtiyaç sahiplerine anlamlı bir deneyim sunuldu.

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla “bubfaileyemekihtiyacigiderme” adlı Instagram hesabında içerikler paylaşıldı. Paylaşımlar, öğrenciler ve toplumun farklı kesimlerinden büyük ilgi gördü.