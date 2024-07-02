Balıkesir Üniversitesi'nden Binlerce Hayvana Yardım Eli

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, eğitim ve akademik çalışmalarının yanı sıra hayvan sağlığı alanında da öne çıkıyor. Fakültenin Hayvan Hastanesi, 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık bin hasta hayvana tedavi sağladı.

Özellikle kedi ve köpekler başta olmak üzere birçok hayvan, bulaşıcı ve öldürücü hastalıklarla mücadele edilerek sağlıklarına kavuşturuldu. Ayrıca parazitler ve zoonoz hastalıklarla da aktif olarak mücadele ediliyor.

Hasta sayısı 879

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, her geçen yıl hasta sayısını artırarak bölgeye en iyi veteriner hizmetini sunmayı amaçlıyor. 2024 yılının ilk altı ayında hastaneden hizmet alan hasta sayısı 879 oldu. Toplamda ise 980 hayvana muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat hizmetleri sunuldu.

Başta kedi ve köpekler olmak üzere, sığır, koyun, keçi, deve, at, kuş ve tavşan gibi çeşitli hayvanlar için uzman akademisyenler tarafından etkin tedavi yöntemleri uygulanıyor. Çiftlik hayvanlarının tedavi ihtiyaçları da büyük bir titizlikle karşılanıyor.

Farklı şehirlerden hastalar kabul ediliyor

Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nevzat Saat, hastanenin çeşitli hayvanlar için güncel tedavi yöntemleri sunduğunu belirterek, Aydın, İzmir, İstanbul gibi çevre illerden ve Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya ve Muğla gibi şehirlerden de hasta kabul ettiklerini açıkladı.