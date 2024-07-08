Hafta sonu Balıkesir’de çeşitli etkinliklere katılan Dr. Mustafa Canbey, Altıeylül ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu ve bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek köprü projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Üzümcü Çayı köprü projesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, hafta sonu Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. Yakupköy Mahallesi’nde düzenlenen at yarışları ve düğün cemiyeti etkinliklerine katılan Canbey, milli değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Daha sonra Balıklı Mahallesi'nde Üzümcü Çayı üzerine yapılması planlanan köprü projesi için incelemelerde bulundu.

Köprü projesinin bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Canbey, yerel halkın ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Balıklı Mahallesi sakinleriyle görüşmeler yaparak projeye desteklerini gösteren Canbey, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gereken adımları atacaklarını söyledi.