Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 12 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi ise yaralandı. Valilik, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Patlama sabah saatlerinde meydana geldi

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ZSR A.Ş. mühimmat fabrikasında, kapsül üretim bölümünde saat 08.25'te büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 12 çalışan hayatını kaybetti, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde müdahale devam ediyor

Patlama sonrası bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet birimleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer, patlamanın nedenlerine dair inceleme başlattı.