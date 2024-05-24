Balıkesir Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Ayvalık İlçesi'nde Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhtarlarla buluşan Vali Ustaoğlu, bu vesileyle orman yangınlarına karşı alınacak tedbirleri ele aldı.

Toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra kurumların bölge ve il müdürleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı. Vali Ustaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yaz mevsiminde orman yangını riskinin arttığını ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Alınan tedbirler kapsamında muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Ustaoğlu, muhtarlardan şunları istedi:

Yangın riski yüksek bölgelerde sıkı denetim yapılması.

Vatandaşlara yangın tehlikesi ve korunma yolları konusunda bilgilendirme yapılması

Yangına müdahale ekiplerine yardımcı olunması

Ustaoğlu, ayrıca görevlerine yeni seçilen muhtarlara hayırlı olması dileğinde bulunurken, devam eden muhtarlara da çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda ayrıca asayişten eğitime kadar birçok konu ele alındı. Muhtarların talep ve sorunları dinlendi.

Çözüm önerileri geliştirildi. Vali Ustaoğlu, muhtarlarla yapılan bu tür toplantıların devam edeceğini ve istişareye dayalı yönetim anlayışıyla Balıkesir'in sorunlarını çözmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.