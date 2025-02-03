Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Yağlı Güreş Çalıştayı, güreşin geleceğine dair önemli adımların atılmasına vesile oldu. Etkinlikte söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehirlerinin uzun yıllardır hak ettiği altın kemeri kazanma hedefini yineledi.

Ata sporumuza sahip çıkıyoruz

Başkan Akın konuşmasında, Balıkesir’in güreş tarihinin derinlerine indiğini ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mirasını taşımanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. "Biz Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hemşerileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz" diyen Akın, ata sporuna sahip çıkmanın önemine değindi. "Planlı ve düzenli çalışarak bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Güreş, milli birlik ve beraberliğin simgesidir. Her şey bir kenarda, ata sporumuz bir kenarda. Hepimizin gururudur ve hepimize emanettir. Bu emanete de birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın kemere doğru

Başkan Akın, Balıkesir’in güreşteki başarısını pekiştirmek ve ulusal düzeydeki güçlü geçmişini geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti. Altın kemer için verdikleri mücadelede en büyük desteği Türkiye Güreş Federasyonu'ndan aldıklarını ifade eden Akın, Balıkesir’in bu hedefe ulaşmak için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.