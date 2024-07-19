Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 20 saat süren mücadeleyle bugün saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangının yayılmasını önlemek için yapılan yoğun müdahale ve ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda büyük çaplı hasarın önüne geçildi.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman ekipleri, olası yeniden alevlenmeleri önlemek amacıyla bölgedeki tüm sıcak noktaları titizlikle denetliyor.

Ekiplerin Başarılı Müdahalesi takdir topladı

Orman yangınına karşı yürütülen başarılı müdahale operasyonu, yerel halk ve yetkililer tarafından takdirle karşılandı. Yangının başladığı ilk andan itibaren ekipler, havadan ve karadan etkili bir şekilde mücadele ederek, yangının büyümesini engelledi.

Bölgedeki tüm vatandaşların güvenliği için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar, yangının tamamen söndürülmesinin ardından da devam edecek.