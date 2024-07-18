İki kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, bir kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Paşaköy Mahallesi’nde bir arazide başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ediyor.

Mahalle boşaltıldı

Alevlerin Altıeylül'e bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'ne yaklaşması üzerine Balıkesir Valiliği mahalleyi boşaltma kararı aldı. Vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden ikisi sorgularının ardından serbest bırakılırken, bir kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia ediliyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmayı derinleştirirken, bölgedeki söndürme çalışmaları da hız kesmeden sürdürülüyor.