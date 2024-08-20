Balıkesir'in Gönen ilçesinde 10 milyon TL'ye satışa sunulan arsanın ilanı, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. İlanın başlığındaki dikkat çekici mesaj ve savaş stratejisine uygunluk iddiaları, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açtı. İlanda ayrıca, arsanın güvenlik ve savunma avantajlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde bulunan 2 bin 154 metrekarelik arsa, bir gayrimenkul sitesinde satışa çıkarıldı. İlan başlığında, "Savaş yaklaşıyor, sen hala şehirde misin?" ifadesine yer verildi. Bu ilginç başlık, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çeşitli tepkilere neden oldu.

Savaş için stratejik bölge

İlanın içeriğinde, arsanın "savaş stratejisine uygun" olduğu belirtilerek, dağlık ve zor ulaşılabilir bir alan olduğu vurgulandı. Arazinin, savaş anında güvenlik açısından avantaj sağlayacağı, düşman birliklerinin bölgeye ulaşmasının zor olacağı iddia edildi. Ayrıca, yüksek yerlerin savunma açısından avantaj sağladığı, doğal savunma oluşturduğu ve askeri operasyonlarda daha savunulabilir hale geldiği öne sürüldü.

İlanda, arsanın sığınak olarak kullanılmaya uygun olduğu, stratejik olarak savaşa uygun olduğu ve kaynaklara kolay erişim sağladığı bilgileri de verildi. Bu açıklamalar, sosyal medyada hem esprili hem de eleştirel yorumlara neden oldu.

Arsa koruyucusu

İlanda dikkat çeken bir diğer detay ise, arsanın koruyucusu olarak gösterilen gri renkteki bir kedi fotoğrafıydı. Bu detay, sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili bir şekilde değerlendirildi ve "arazinin koruyucusu" olarak anıldı.

İlan kaldırıldı

Günün ilerleyen saatlerinde, sosyal medyada gündem olan arsa ilanı, gayrimenkul sitesinden kaldırıldı. İlanın neden kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı ve bu durum, kullanıcılar arasında merak konusu oldu.