Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında 11 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetti, yedi işçi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, olayla ilgili 10 kişinin tedbiren gözaltına alındığını açıkladı.

İş cinayetiyle ilgili soruşturmayı bir başsavcı, başsavcı vekili ve dört savcının yürüttüğünü söyleyen Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız vefat etmişti. Çok üzüldük. 8 de yaralımız var. Tedavileri bitmek üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve dört savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürdürüyorlar, inceleme neticesinde rapor hazırlayacaklar. Şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Tabii bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır. Şu an sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili gözaltı olduğunu söyleyebiliriz."