Balıkesir ’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesinde bulunan mühimmat fabrika sında bu sabah saat 08.25’te büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken, 12 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

Bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan binasında meydana gelen patlamanın etkisiyle kompozit parçalar geniş bir alana yayıldı. Jandarma ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak fabrikanın çevresine kimseyi yaklaştırmadı.

Vali Ustaoğlu: Sabotaj ihtimali yok

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlama sonrası yaptığı açıklamada sabotaj ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Vali Ustaoğlu, “Hayatını kaybeden işçilerimizi alandan çıkarmaya çalışıyoruz. Fabrikanın diğer bölümlerinde ağır hasar yok” dedi.

Kimlik tespiti ve soruşturma devam ediyor

Hayatını kaybeden 12 işçinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Adalet Bakanlığı patlamayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Yaralıların durumu iyi

Patlamada yaralanan 3 işçinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlamanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını açıkladı.