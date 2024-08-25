Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik ders kitaplarının dağıtımını tamamladı. Kitaplar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştırılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İl ve İlçe müdürlüklerinden yoğun çalışma

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için ders kitaplarını hazırlayarak dağıtıma çıkardı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu süreçte önemli bir rol oynayarak kitapların zamanında okullara ulaşmasını sağladı. Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ve ekibi, ilçedeki kitap dağıtım merkezlerini ziyaret ederek okul idarecilerinden süreç hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden açıklama

Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, kitap dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları ilimize ve ilçemize ulaştı. Dağıtımlarına başladık ve kitaplar sıralara yerleştirildi. Okul öncesi, ilk, orta ve lise kademelerindeki öğrencilerimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılına kitaplarına kavuşmuş olarak başlayacak. Eğitim camiamıza ve velilerimize başarılı bir dönem diliyorum. Ücretsiz ders kitabı projesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Balıkesir’de öğrenciler kitaplarına kavuştu

Balıkesir genelinde okullara dağıtılan ders kitapları, öğrencilerin sıralarında yerini aldı. Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına ücretsiz ders kitaplarıyla başlarken, veliler de bu destekten memnuniyet duyuyor. Ücretsiz ders kitabı projesi, öğrencilerin eğitim hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlarken, ailelerin de ekonomik yükünü hafifletiyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak uyguladığı ücretsiz ders kitabı dağıtımı, öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor. Bu proje sayesinde, tüm öğrenciler ders kitaplarına ücretsiz olarak erişebiliyor ve eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlama şansı elde ediyor.

Yeni eğitim yılına hazırlıklı başlangıç

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin sıralarına yerleştirilen kitaplarla başlıyor. Eğitim yılına hazırlıklı bir şekilde adım atan öğrenciler, yeni bilgiler öğrenmeye ve akademik başarılarını artırmaya hazır. Bakanlığın bu çalışmaları, Türkiye genelinde eğitimin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.