Balıkesir‘de yapılacak planlı çalışmalar sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. UEDAŞ, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı. Buna göre; Altıeylül, Balya, Bandırma ve Edremit ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

Planlı çalışmalar ve kesinti bilgileri

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Balıkesir'deki elektrik hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapacağını açıkladı. Bu çalışmalar, enerji arzının güvenliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olup, belirli saatlerde uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek ilçeler

Yapılan duyuruya göre, Balıkesir'in Altıeylül, Balya, Bandırma ve Edremit ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler, her ilçede belirlenen mahalleler ve sokaklarda uygulanacak olup, UEDAŞ tarafından belirlenen takvim dahilinde gerçekleştirilecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşların, UEDAŞ’ın resmi iletişim kanallarını takip etmeleri öneriliyor.

Vatandaşlar için uyarılar ve hazırlıklar

UEDAŞ, planlı elektrik kesintileri sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınmasını öneriyor. Elektronik cihazların korunması amacıyla prizlerin kesinti süresince kapalı tutulması, alternatif aydınlatma kaynaklarının hazır bulundurulması ve kesinti sonrasında enerji geri geldiğinde cihazların aşırı yüklenmeden korunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Çalışmaların önemi ve hedefleri

Balıkesir genelinde yapılan bu planlı elektrik kesintileri, enerji altyapısını modernize etmeyi ve enerji dağıtımının daha güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını hedefliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, elektrik kesintilerinin sayısının azaltılması ve enerji arzının daha istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

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