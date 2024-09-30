Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Altıeylül, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle 30 Eylül 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah saat 10:00'da başlayacak kesinti, öğleden sonra 15:00'a kadar devam edecek. BASKİ, kesinti öncesinde vayandaşlardan gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Su kesintisi yaşanacak bölgeler

BASKİ yetkilileri, su kesintisinin sadece Altıeylül, Edremit ve Sındırgı ile sınırlı olmadığını, Balıkesir’in diğer bazı ilçelerinde de aynı gün su kesintisi yaşanabileceğini belirtti. Şebeke arızasının hızlı bir şekilde giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüteceği kaydedildi.

Balıkesir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri şu şekildedir;

Altıeylül: 11:00 - 15:00 saatleri arasında

Edremit: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Sındırgı: 11:00 - 15:00 saatleri arasında

BASKİ, su kesintisi süresince halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şu önlemleri almasını öneriyor:

Su Depolama: Su kesintisinden önce ihtiyacınız kadar su depolamayı unutmayın. Su depolarınızı ve varsa yedek su kaynaklarınızı kontrol edin. Gerekli İhtiyaçlar: Kesinti süresi boyunca kullanılacak suyu önceden planlayın. İhtiyaçlarınızı minimuma indirin ve suyu dikkatli kullanın. Su Kalitesi: Su kesintisi sonrasında, suyun ilk akışında bulanıklık olabilir. Bu durumda, suyun bir süre akmasına izin verin ve ardından kullanın. Evdeki Tesisatlar: Kesinti sırasında evdeki su tesisatınızı korumak için muslukları kapalı tutun ve varsa su arıtma cihazlarınızı geçici olarak devre dışı bırakın. Balıkesir halkının bu önemli su kesintisine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması, günlük yaşamlarının aksamaması adına büyük önem taşıyor. BASKİ, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğini belirtti.

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