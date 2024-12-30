UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, 31 Aralık 2024 Salı günü Balıkesir'in Ayvalık, Bigadiç ve Gönen ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu planlı kesintilerinin, enerji modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Kesintilerin yapılacağı ilçeler ve saat aralıkları şu şekildedir:

Ayvalık: 09:00 - 11:00 saatleri arasında

Bigadiç: 09:00 - 16:00 saatleri arasında

Gönen: 10:00 - 17:30 saatleri arasında

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.

Vatandaşlar için alınacak önlemler

UEDAŞ, Balıkesir'de Altıeylül, Bigadiç, Edremit ve Karesi ilçelerindeki kesinti süresi boyunca vatandaşların elektrikli cihazlarını güvenlik amacıyla kapalı tutmalarını öneriyor. Ayrıca, kesinti sürecinde dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. UEDAŞ yetkilileri, çalışmaların ardından bölge halkına daha kaliteli ve kesintisiz bir enerji hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Elektrik kesintileri sırasında olumsuz etkilenmemek adına vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektronik cihazları koruma: Bilgisayar, televizyon gibi hassas elektronik cihazların fişlerini prizden çekmek, ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazları koruyacaktır.

Alternatif aydınlatma hazırlığı: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır. Gıda güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için soğuk hava kaybı minimize edilmelidir.

Mobil cihazlar: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, acil durumlarda iletişim sağlayabilmek için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgilere ulaşım

Kesinti saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de bu süreçte vatandaşlara destek sağlayacaktır.