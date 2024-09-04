Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), 4 Eylül 2024 tarihinde Burhaniye, Karesi ve Bandırma ilçelerinde yaşanacak su kesintisi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), 4 Eylül 2024 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Bandırma ilçelerinde ana şebekede meydana gelen bir arıza nedeniyle geniş kapsamlı bir su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Kesinti, sabah saat 09:00'da başlayacak ve akşam 22:00'da sona erecek. Yetkililer, bu süre zarfında vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Hangi önlemleri almalısınız?

BASKİ, su kesintisi süresince halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şu önlemleri almasını öneriyor:

Su Depolama: Su kesintisinden önce ihtiyacınız kadar su depolamayı unutmayın. Su depolarınızı ve varsa yedek su kaynaklarınızı kontrol edin. Gerekli İhtiyaçlar: Kesinti süresi boyunca kullanılacak suyu önceden planlayın. İhtiyaçlarınızı minimuma indirin ve suyu dikkatli kullanın. Su Kalitesi: Su kesintisi sonrasında, suyun ilk akışında bulanıklık olabilir. Bu durumda, suyun bir süre akmasına izin verin ve ardından kullanın. Evdeki Tesisatlar: Kesinti sırasında evdeki su tesisatınızı korumak için muslukları kapalı tutun ve varsa su arıtma cihazlarınızı geçici olarak devre dışı bırakın.

Kesinti sonrası durum

BASKİ, kesinti sonrası suyun yeniden verilmesiyle birlikte, suyun belirli bir süre bulanık olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumda, musluklardan akan suyun birkaç dakika akıtılarak temizlenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, şebeke basıncının tam olarak normale dönmesi için bir süre beklemek gerekebilir.

Balıkesir halkının bu önemli su kesintisine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması, günlük yaşamlarının aksamaması adına büyük önem taşıyor. BASKİ, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğini belirtti.

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