Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulmak amacıyla başlattığı kampanyada büyük bir başarı elde etti. Kampanyanın 4. gününde 270 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Sahiplendirme kampanyası büyük ilgi gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için başlattığı kampanyada önemli bir başarıya imza attı. Kampanyanın sadece 4. gününde, tam 270 kedi ve köpek yeni yuvalarına kavuştu. Belediye Başkanı Ahmet Akın, Habertürk’te Esra Toptaş’ın programında kampanya hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Akın, vatandaşların candostlar.balikesir.bel.tr adresinden sahiplendirilecek hayvanlar hakkında bilgi alabileceğini belirtti.

"Sokak canlarına sahip çıkıyoruz"

Başkan Ahmet Akın, sokak hayvanlarının sahipsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Sokak canlarına sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz diyerek candostlar.balikesir.bel.tr adlı bir siteyi oluşturduk. 4 günde 270 can dostumuzu sahiplendirdik. İlgi büyük ve bu bizi çok mutlu ediyor” dedi. Akın, sahiplendirilen hayvanlar için veterinerlik desteği, mama ve yuva desteği de sağladıklarını ekledi.

Kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor

Başkan Akın, kısırlaştırma çalışmalarının da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. “Bir taraftan kısırlaştırmayla ilgili çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. 3 bin 212 can dostumuzu kısırlaştırdık 3 ay içinde” diyerek bu alandaki çalışmaların önemine dikkat çekti. VETBÜS ve VETBÜLANS uygulamalarıyla da sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetleri sağlanıyor.

Barınak kapasiteleri artırılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mevcut barınaklardaki kapasiteyi artırmayı ve daha fazla hayvanın barınmasını sağlamayı planlıyor. Başkan Akın, barınaklarda bulunan hayvanların fotoğraflanıp temizlenerek sahiplendirme işlemlerinin yapıldığını belirtti. Mevcut iki merkezde 2 bin 500 can dostunun barındığını ve üç tedavi merkezi bulunduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarına mama ve sağlık desteği

Sokak hayvanları için envanter çıkarılacağını ve günde 3 ton bayat ekmek ve yemeğin mama olarak kullanıldığını söyleyen Başkan Akın, “3 bin adet Patikartımız var. Bununla yılda 120 ton mama dağıtılıyor” dedi. Okullar açıldığında çocuklara hayvan sahiplenmenin önemi anlatılarak, mama ve sağlık desteği hakkında bilgilendirme yapılacak.