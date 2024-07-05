Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ndeki (BAÇEM) atölye çalışmaları ve hasat programıyla start alan festival, ilk gününde renkli anlara sahne oldu.

Festivalin ilk gününde BAÇEM'de vatandaşlar, tıbbi ve aromatik bitkileri tanıyarak hasat yaptı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Dört gün sürecek festivalde birçok stant açılacak, tiyatro gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Aromalı bitkiler tanıtıldı

Ayvalık'tan katılan Yurdakul Duymaz, festivale ilk kez katıldığını belirterek, "Ayvalık'tan geldik. Kardelen Baskın Yavuz Müzik Topluluğu adına grup halinde geldik. İlk defa lavanta tarlasında bulunuyorum. Şifalı bitkiler aromaterapi festivali burası. Çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel bir koku var," dedi.

Esma Bayraktar ise festivale hayran kaldığını ifade ederek, "Şahane bir festival. Doğa sevgisi aşılıyor. Güzel aromalı bitkileri tanıyoruz. Mesela meyan kökünü kök zannederdim. Meğer çok güzel bir bitkiymiş. Ekinezya çok şifalı bir bitki. Burada onu gördüm," diye konuştu.

100'ün üzerinde etkinlik

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, festival hakkında şunları söyledi: "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenen Aromaterapi Festivali'nin ilk gününü coşkuyla tamamladık. 4-7 Temmuz tarihlerinde 100'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalimiz, BAÇEM'de atölye çalışmaları ve bilimsel seminerlerle başladı. Ören'de 200'ün üzerinde aromaterapi ürününden hediyelik eşyaların olduğu bir aromaterapi çarşısı kuruyoruz. Orada meydanda söyleşiler ve Ören amfi tiyatroda tiyatro oyunları olacak. Üçü çocuk oyunu olmak üzere beş oyun sergilenecek. Ören plajında da sahil konserleri düzenlenecek."

Atölye çalışmaları ilgi görüyor

Katılımcılardan Almina Budak, festivalin ilk gününü değerlendirerek, "İki atölyeye katıldım. İlki doğal sabun atölyesi, ikincisi de cilt bakımı rutinleri. Gerçekten güzel bilgiler edindim. İkinci günü sabırsızlıkla bekliyorum," dedi.