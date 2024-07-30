Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde düzenlediği operasyonla 55 düzensiz göçmen ve bir organizatörü yakalayarak göçmen kaçakçılığına büyük darbe indirdi.

Ayvalık ve Edremit'te düzensiz göçmen operasyonu

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ve Edremit ilçelerinin kıyı ve koylarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Yapılan operasyonlarda, 4 ayrı düzensiz göç olayına müdahale edilerek bir organizatör ve çeşitli ülkelerden gelen toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Farklı ülkelerden 55 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yakalanan göçmenler arasında 23 Afganistan, 14 Filistin, 9 Çad, 4 Sudan, 2 Yemen, 1 Somali, 1 Azerbaycan ve 1 Etiyopya uyruklu kişi bulunuyor. Organizatör ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.