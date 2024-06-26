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Yaralı A.C.Z, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Z'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Olayın şüphelisi S.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir 'in Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. Gençlik Merkezi Pasajı'nda büfe işleten S.K. (31) ile Yasin Z. (44) ve yeğeni A.C.Z. (17) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavga ya dönüştü. S.K'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Yasin Z. olay yerinde hayatını kaybederken, A.C.Z. yaralandı.

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