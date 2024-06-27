Balıkesir Altıeylül Belediyesi, Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi'nde düzenlenecek olan "Altıeylül Lavanta Günleri" etkinliğiyle vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor. İlçeye bağlı Nergiz Mahallesi'nde gerçekleşecek olan bu festival, 28-29-30 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 20 dönüm alanda oluşturulan Lavanta Bahçesi, ziyaretçilere fotoğraf çekme imkanı sunacak. Bahçede bulunan salıncaklar, masalar, at arabası ve resim çerçeveleri gibi objeler, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Etkinlik boyunca Kuva-yi Milliye Meydanı'ndan başlayacak ring seferleri, her saat başı ziyaretçileri etkinlik alanına taşıyacak. Festival, 28 Haziran Cuma günü saat 11:00'de yapılacak açılış töreniyle başlayacak ve 29-30 Haziran tarihleri boyunca devam edecek.