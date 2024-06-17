Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevreye sıçramadan müdahale sürüyor

Bigadiç'in kırsal Çağış Mahallesi yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, hızla ağaçlandırma alanına yayıldı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahale çalışmalarına devam ediyor. Yangının, çevredeki diğer alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.