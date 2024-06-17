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Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahası na sıçrayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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