TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 609 bin 175 oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9’unu motosikletler, yüzde 38,5’ini otomobiller, yüzde 7,5’ini kamyonetler, yüzde 3,5’ini traktörler, yüzde 1,7’sini kamyonlar, yüzde 0,5’ini minibüsler, yüzde 0,3’ünü otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,5, otobüslerde yüzde 38,8, otomobillerde yüzde 38,2, kamyonlarda yüzde 31,1, minibüslerde yüzde 26,2, traktörlerde yüzde 25,7, kamyonetlerde yüzde 25,6 ve motosikletlerde yüzde 4,4 artış olduğu açıklandı.