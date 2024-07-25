Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ekimi ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'nde, Komando ve Asayiş ekiplerinden oluşan 62 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona dron desteği sağlandı. Arama faaliyetleri, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon kapsamında yapılan detaylı aramalar sonucunda, Y.Ö. isimli şahsın bahçesine ve S.Ö. isimli şahsın hazine arazisine ekilmiş toplamda 150 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ayrıca, 1,3 kilogram kubar esrar da ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Yapılan operasyon neticesinde Y.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında, yasa dışı uyuşturucu madde ekimi ve bulundurulması suçlarından adli işlemler başlatıldı.