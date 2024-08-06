Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonunun açılış tarihlerini duyurdu. Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta başlayacak olan av sezonu, Balıkesir'de de merakla bekleniyor. Avcılar, belirlenen tarihte avlanma kurallarına uygun olarak doğaya çıkmaya hazırlanıyor.

Av sezonu açılışı için geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 av sezonu tarihleri, avcılar arasında heyecan yarattı. Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen kurallar, bu sezonun sürdürülebilir avcılık esaslarına göre yürütüleceğini ortaya koyuyor.

Balıkesir, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Avcılar, 10 Ağustos itibarıyla bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal gibi türlerin avına çıkabilecekler. Diğer bölgelerde av sezonu farklı tarihlerde açılacak olsa da Balıkesir'de, Ege ve Marmara bölgeleri ile birlikte sezon açılışı yapılacak.

Avlanma izni için gerekli adımlar

Avlanma hakkını elde edebilmek için avcıların belirli prosedürleri takip etmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, avcılık belgesi almak ve belirlenen avlanma izin ücretini yatırmak zorunlu. Belgeler, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nün döner sermaye hesaplarına yatırıldıktan sonra, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) veya Avcı Avlakta mobil uygulaması (AVA) üzerinden gerekli izinler alınarak avlanma yapılabilecek.

Bölge genelinde avcılık, haftanın belirli günlerinde yapılabilecek. Çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde avlanma izni verilirken, yaban domuzu ve bazı kuş türleri için ilave olarak salı günleri de av yapılabilecek. Bu düzenleme, avcıların bölgeye olan ilgisini artırırken, Balıkesir’in doğal yaşamı ve yaban hayatı konusundaki önemini bir kez daha vurguluyor.

Balıkesir'deki avcıların heyecanı büyük

Balıkesirli avcılar, uzun bir aranın ardından av sezonuna yeniden merhaba demeye hazırlanıyor. Yeni sezon, hem avcılar hem de bölgedeki doğal yaşam açısından dengeli ve sürdürülebilir bir avcılık dönemi olarak umut ediliyor. Avcılar, kurallara uygun şekilde avlanarak hem doğayı korumayı hem de geleneksel avcılık kültürünü sürdürmeyi hedefliyor.