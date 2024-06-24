Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde büyük bir evsel atık yönetim operasyonu gerçekleştirdi. İlçe belediyeleri ile işbirliği içinde, evlerden, işyerlerinden ve sokaklardan toplanan atıklar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahasına taşındı.

15 bin 286 ton atığın bertarafı

Toplamda 11 bin 616 ton evsel atık, Altıeylül ilçesinde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi’ne nakledilerek 15 bin 286 ton atığın bertarafı sağlandı. Bu süreçte, Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp kamyonlarıyla yapılan 463 seferde 88 bin 292 kilometre yol kat edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, vahşi depolama alanlarının önlenmesi ve çevreye verilen zararların minimize edilmesi için büyük çaba harcadıklarını belirtti.