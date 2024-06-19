Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde biçerdöver kullanımından kaynaklanan yangınların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönene kadar hasat işlerinin saat 18.00’den ertesi gün sabah 10.00’a kadar yapılmasına, bu saatler dışında ise durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Valilik, alınan bu kararla yangın riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Yangın önleme tedbirleri

Valiliğin açıklamasında, yangın riskini azaltmak için alınan ek tedbirler de sıralandı:

Biçerdöverlerde en az 2 yangın söndürme tüpü ve su bidonlarının bulundurulması zorunlu kılındı.

Mahallelerdeki su tankerlerinin traktörlere takılı halde biçerdöverlerin çalıştığı bölgelerde hazır bulundurulması istendi.

Biçerdöverlerin biçim yüksekliğinin kıvılcım tehlikesi yaratmayacak şekilde ayarlanması gerektiği vurgulandı.

Hasadı devam eden mahallelerin, hasadın başladığını ve hangi bölgede devam ettiğini ilçe jandarma, tarım ve orman müdürlüklerine bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Valilik, bu tedbirlerin uygulanmasında azami dikkat ve yüksek hassasiyet gösterilmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, "Yangın riskini en aza indirmek ve tarım alanlarımızı korumak adına tüm çiftçilerimizin bu kurallara riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.