Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “Çarşı 2025” etkinliği, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuaye alanında ziyaretçilere kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve çocuklarıyla birlikte çarşıyı gezerek kadın üreticilerle bir araya geldi.

Başkan Akın, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti. Kadın üreticilere yönelik kalıcı satış yerleri oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Akın, “Haftanın her günü açık olacak satış alanlarıyla kadınlarımızın el emeği ürünlerini en konforlu şekilde sergileyip satmalarını sağlayacağız. Ayrıca, Balıkesir Molası tesislerimizde de kadın üreticilerimizin ürünlerini tanıtarak satışına destek olacağız” dedi.

Kadınların istihdamına vurgu

Türkiye genelinde kadınların istihdama katılım oranının düşük olduğunu vurgulayan Başkan Akın, bu oranın artırılması için Balıkesir’de kooperatifleşme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Kadınların toplumsal iş gücüne dahil olmasının ekonomik kalkınmada büyük bir etkisi olduğunu belirten Akın, bu tür etkinliklerin kadın girişimciliğine destek açısından kritik bir adım olduğunu kaydetti.

El emeği göz nuru ürünler

Çarşı 2025, takıdan çantaya, dekoratif aksesuarlardan yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Kadınlar, el emeği ürünlerini sergileyerek hem satış yapıyor hem de kültürel mirası tanıtıyor. Geleneksel kıyafetleriyle etkinliğe katılan bazı kadınlar, yöresel lezzetlerin tadım ve satışını gerçekleştirerek ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gastronomi, el sanatları ve çağdaş tasarım uygulamalarına kadar birçok alanda üretim yapan kadınlar, bu etkinlikle maddi kazanç elde etmenin yanı sıra toplumsal dayanışmanın gücünü hissediyor.

Etkinlik 31 Aralık’a kadar devam ediyor

Balıkesir genelindeki kadın girişimcileri bir araya getiren ve halktan büyük ilgi gören Çarşı 2025, 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Başkan Akın ve ailesi, etkinliği ziyaret eden kadın üreticilere verdikleri destekle toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.