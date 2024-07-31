Kepsut Bükdere karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube şefi olarak görev yapan ve kalp krizi sonucu vefat eden İbrahim Bayar’ın cenazesine gitmek üzere hareket eden Yusuf İzzet Bayar’ın 10 AHE 243 plakalı otomobili, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı ve takla attı. Kazada, Yusuf İzzet Bayar’ın eşi Ummuhan Bayar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Yusuf İzzet Bayar ve kardeşi Meryem Uysal’ı ağır yaralı olarak Balıkesir Şehir Hastanesine sevk etti. Yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.