Balıkesir’de çiftçilerin eylemleri sürüyor. Sındırgı’da domatesin kilosuna 1,8 lira fiyat biçilmesini protesto eden üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve çağırdı ve “hükümet istifa” sloganları attı.

Sındırgı’da çiftçi eylemleri

Geçen hafta Bursa Karacabey’de başlayan ve Bandırma Aksakal’da devam eden çiftçi eylemleri, bu kez Sındırgı’da yoğun protestolarla sürdü. Domatesin kilosuna 1,8 lira fiyat biçilmesine tepki gösteren üreticiler, Türk bayrağı asılmış traktörlerle yürüyüşe geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve çağıran çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı bölgeye davet ederek, “Ya çözecek ya gidecek” ifadesini kullandılar.

CHP Milletvekili Serkan Sarı’dan açıklamalar

Eyleme CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da katıldı. Sarı, “Saraydan, saltanattan, müteahhitlerden, yandaşlardan tasarruf etmek yerine köylünün sırtına yüklediler tüm mali sorumluluğu” diyerek, hükümeti eleştirdi. Sarı, yürüyüş sırasında çiftçilerin sorunlarını dinledi ve domates fiyatlarının düşük olmasının üreticiler üzerindeki etkilerini vurguladı. Bir kadın üretici, bol mahsule rağmen düşük fiyatların borçları ödemekte zorluk yaşattığını belirtti.

“Köylü milletin efendisidir” pankartı

Eylemciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünün yazılı olduğu bir pankart taşıdılar. Türk bayrağı asılmış traktörlerle korna çalarak eyleme destek veren çiftçiler, İbiller köyünden Sındırgı’ya doğru yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP Sındırgı İlçe Başkanı Ali Algın ve domates ile yöresel kornişon salatalığı üreticisi köylüler katıldı. Eylemciler, çiftçilerin yaşadığı zorlukları ve düşük fiyatlarla mücadele ettikleri koşulları vurguladı.