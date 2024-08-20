Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarlasında su kuyusu açan Recep Demir, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Peynirkuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Kazanın detayları

Recep Demir (30), tarlasında su kuyusu açarken kazılan alanın içerisine girip toprağı düzeltmeye çalıştı. Bu sırada toprağın kayması sonucu göçük meydana geldi ve Demir göçük altında kaldı.

Kurtarma çabaları yetersiz kaldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, Demir’i kısa sürede göçük altından çıkarmayı başardı. Ancak, Demir’in nabzının atmadığını fark eden itfaiye ekipleri, kalp masajı yaparak hayatını kurtarmaya çalıştı.

Hastanede hayata döndürülemedi

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Recep Demir’i ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.