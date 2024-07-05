Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Salihkent Mahallesi'nde bir çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hızla yayılma ihtimali üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

İtfaiye ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeri ile yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sonucu yangın, çiftliğin hemen yanındaki zeytinliğe sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çiftlikte büyük hasara yol açtığı belirtilirken, can kaybının önlenmesi teselli kaynağı oldu.

Hayvanlar kurtarıldı

Yangın sırasında çiftlikteki hayvanlar tahliye edilerek güvenli bir bölgeye alındı. Böylece, yangının daha büyük bir felakete dönüşmesi önlenmiş oldu. Ancak çiftlikte maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.