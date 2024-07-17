Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, büyük bir ekip tarafından müdahale edildi. Yangın, 24 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter, 7 itfaiye aracı, 7 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 7 dozer, 34 iş makinesi ve 292 personelin katılımıyla yapılan yoğun çalışmalar sonucunda bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yoğun mücadele ve koordinasyon

Yangına karşı yürütülen hava ve kara operasyonları kapsamında, ekipler canla başla çalışarak yangını kontrol altına aldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın bölgesine giderek Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'dan bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmaları sürüyor.