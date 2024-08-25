Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 122 araca para cezası kesildi, 4 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan iş yerlerine ceza uygulandı.

Denetimin detayları

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21.30 ile 23.30 saatleri arasında Balıkesir genelinde geniş çaplı bir asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlere 88 ekip ve toplamda 309 emniyet personeli katıldı.

Asayiş denetimlerinde, 2 bin 867 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda, mala zarar verme, tehdit, basit yaralama ve kadına karşı basit yaralama suçlarından aranan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca, umuma açık ve kapalı iş yerlerine yönelik denetimlerde, 364 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan ve metruk yapı denetlendi.

İş yerlerine uygulanan cezalar

Denetimlerde, kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesine izin veren 4 iş yerine ceza kesilirken, mevzuat hükümlerine muhalefet eden 3 iş yerine de çeşitli suçlardan para cezası uygulandı. Bu suçlar arasında, konsomatris çalıştırma, kayıt dışı istihdam ve kimlik bildiriminde bulunmama gibi ihlaller yer aldı.

Trafik denetimleri

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise toplam bin 8 araç sorgulandı. Bu araçlardan 122’sine çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi, 23 araç ise trafikten men edildi.