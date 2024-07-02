Balıkesir'in Erdek ilçesinde plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığılması, Marmara Denizi'nde büyük bir çevre felaketine yol açtı. Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu durumun Marmara Denizi'nin oksijen krizine doğru ilerlemesine neden olacağını belirtti.

Marmara denizi oksijen krizine gidiyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Sorumluların derhal tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep eden Sarı, deniz çayırlarının Marmara Denizi'ndeki oksijen üretiminde hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Deniz çayırları tehlikedeler

Erdek’in Narlı Mahallesi’nde yapılan temizlik sırasında, koruma altındaki deniz çayırlarının kepçelerle sökülmesi ve kıyıya yığılması çevre felaketine neden oldu. Deniz çayırları, oksijen üretiminin yanı sıra karbon yatakları olarak da işlev görmektedir. Prof. Dr. Sarı, deniz çayırlarının denizin akciğerleri olduğunu ve bir metrekarelik alanın yaklaşık 10 litre oksijen ürettiğini belirtti.

Deniz ekosisteminin akciğerleri yok ediliyor

Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının erozyonu önlediğini, suyu berraklaştırdığını ve deniz ekosistemi için sayısız faydası olduğunu açıkladı. Son yıllarda nüfus ve sanayinin artması ile birlikte deniz çayırlarının zarar gördüğünü belirten Sarı, bu türlerin korunmasının ulusal ve uluslararası yasalarla güvence altına alındığını ifade etti.

Marmara denizi için kritik bir durum

Marmara Denizi’nde dört tür deniz çayırı bulunduğunu belirten Sarı, müsilaj felaketinin ardından denizlerdeki oksijen seviyesinin kritik seviyelerin altına düştüğünü söyledi. Deniz çayırlarının bu durumu engelleyebilecek en önemli türlerden biri olduğunu vurgulayan Sarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deniz çayırlarını koruma projelerine destek verdiğini belirtti.

"Sorumlular cezalandırılmalı"

Plaj temizliği bahanesiyle yapılan bu eylemin, deniz çayırlarının yanı sıra koruma altındaki pinalar, balık yavruları ve diğer deniz canlılarına da zarar verdiğini açıklayan Sarı, bu eylemin vicdansızlık olduğunu ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Sarı, deniz çayırlarının korunması için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ve okullarda, plajlarda bu konuda bilgilendirici afişlerin olması gerektiğini vurguladı.