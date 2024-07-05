Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde, kıyı temizliği yaptırmak isteyen 7 ev sahibi, 16 bin lira karşılığında kiraladıkları iş makinesi ile koruma altındaki deniz çayırlarının sökülmesine neden oldu. Olayın ardından Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan inceleme tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını bitirerek raporlarını sundu.

77 bin lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, iş makinesi operatörü T.E.’ye, Çevre Kanunu’nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları içeren 20. maddesinin "k" bendi uyarınca 774 bin lira ceza kesti. Ayrıca, deniz çayırlarının yok edilmesine sebep olan ev sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.