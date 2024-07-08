Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik büyük bir başarı elde etti.

Operasyonun detayları neler?

Balıkesir'in Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 37 olayla ilişkilendirilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilere ait evler, ek alanlar ve kullandıkları araçlarda detaylı arama ve inceleme gerçekleştirdi.

Hangi suç unsurları ele geçirildi?

350 adet sentetik uyuşturucu hap

179 kök kenevir bitkisi

48 gram metamfetamin

48 gram kubar esrar

43 gram bozai

15 gram kokain

1 adet hassas terazi

18 adet uyuşturucu kullanma aparatı

3 adet ruhsatsız tabanca

2 adet ruhsatsız av tüfeği

3 adet tabanca şarjörü

33 adet fişek

2 adet dijital materyal (cep telefonu)

46 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan 46 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Aynı dönemde yapılan asayiş uygulamalarında ise 224 şüpheli çeşitli suçlardan yakalandı, bunlardan 34'ü kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerdi. Balıkesir Valiliği, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.