Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı tespit edilen 34 şüphelinin ev ve araçları hedef alındı. Operasyonlar sonucunda, 536 gram metamfetamin, 525 sentetik uyuşturucu hap, 327 adet extacy uyuşturucu hap, 228 gram bonzai, 62 gram kubar esrar, 16 gram kokain, 7 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi ile birlikte bir hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca, bir şarjör, 3 adet fişek, 3 adet eski eser, bir kazı malzemesi, bir kesici alet ve 4 adet dijital materyal ele geçirildi.

Adli işlem başlatıldı

Operasyonlara karışan 34 şüpheli ise yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.