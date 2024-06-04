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Sürücünün ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada iş makinesinin yakınında bulunan Fatih Sakar (11), aracın altında kaldı.

İlçeye bağlı kırsal Kocadağ Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kepçe, inşaat alanındaki çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

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