Balıkesir Gönen'de, Karşıyaka Mahallesi giriş kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. 50 yaşındaki ticari taksi sürücüsü B.D., direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolünü kaybeden sürücü, ilk olarak karşı şeride geçerek 60 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki 34 LAC 912 plakalı minibüse çarptı. Ardından, yoldaki yayalara çarpan taksi, bir trafik ışığına çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada, minibüs şoförü ve iki yaya yaralandı. En ağır yaralanan S.E.T. adlı 40 yaşındaki vatandaşın ayağı, aracın altında kalarak ciddi şekilde zarar gördü. Olay yerine hızla intikal eden 122 acil servis ekipleri tarafından yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Sürücünün sağlık durumu ve kaza anındaki trafik koşulları üzerinde duruluyor. Ayrıca, kazanın oluş şekli ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacak.