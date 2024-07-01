Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırları kepçelerle sökülerek kıyıya yığıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, yaşanan olaya tepki göstererek, sorumluların derhal tespit edilmesini ve haklarında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi.

Kıyısal işlem doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine bağlandığını hatırlatan Sarı, “Erdek Narlı Mahallesi İskelesi solunda kalan plaj bölgesinde gerçekleşen deniz çayırı katliamı tam bir şuursuzluk örneğidir. Bunu hiçbir kamu kurumunun yapmayacağı açıktır. Zira bu konuda ilgili Bakanlığa bir izin talebinde bulunulmamıştır” dedi.

Balıkesir Valiliği ise plaj temizliği sırasında deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

“Deniz canlılarının zarar gördü”

Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran 2024 tarihinde yapılan plaj temizliği sırasında, koruma altındaki önemli türler arasında bulunan deniz çayırlarının kepçelerle sökülerek kıyıya yığıldığı ortaya çıktı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, binlerce kök deniz çayırının yanı sıra koruma altındaki pinalar da dahil deniz canlılarının zarar gördüğünü belirtti. Marmara Denizi'nde hayati öneme sahip olan deniz çayırlarının korunması gerektiğini vurgulayan Sarı, yetkililerin olayı inceleyip sorumluları tespit ederek gerekli yasal işlemleri başlatmasını talep etti.

“Katliam esnasında binlerce kök deniz çayırı söküldü”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Korunan türler arasında yer alan deniz çayırları, Erdek Narlı Mahallesi'nde plaj temizliği adı altında kepçelerle sökülerek kıyıya yığıldı. Uyaran vatandaşlara aldırış etmeden gün boyunca sürdürülen katliam esnasında binlerce kök deniz çayırı söküldü. İçlerinde yaşayan ve yine koruma altında bulunan pinalar dahil sayısız deniz canlısına zarar verildi.

Marmara Denizi 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketinden sonra adalar da dahil olmak üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilerek kıyısal işlem doğrudan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine bağlandı.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj sonrası yapılan bilimsel çalışmaların derinlerde oksijenin azaldığını, bu yüzden köpek balığı ve vatoz gibi derinlerde yaşayan türlerin de kıyılara doğru geldiğini belirtti. “Marmara Denizi oksijen krizine maruz bir deniz olma yolunda ilerlemektedir” diyen Sarı, şunları kaydetti:

“Eğer daha berrak plaj istiyorsak, bunun yolu deniz çayırlarını sökmek değil, korumaktır. Zira deniz çayırları bulanıklık yapan askıdaki partikülleri tutarak suyu berraklaştırır. Diğer taraftan deniz çayırları, 1 saatte 6 litre deniz suyunu filtre eden pinaların en önemli yaşam alanıdır. Deniz çayırlarına verilen her zarar, denizin oksijen üretim kapasitesinin azaltılması ve doğrudan oksijensiz bölgelerin genişlemesine yardımdır. Plajda ayağına deniz çayırı değdiğinde rahatsız olanlar, denize girerken basit bir deniz patiği giyerek önlem alabilir.”

“Deniz çayırları denizin akciğerleri”

Marmara Denizi'nde dört tür deniz çayırının yaşadığı bilgisini veren Sarı “Akdeniz'e endemik Posidonia oceanica türü sadece Paşalimanı Adası ve Narlı Mahallesi kıyılarında çok sınırlı bir alanda yaşayabilmektedir. Deniz çayırları, tür fark etmeksizin kıyısal alanda tüm deniz canlıları için barınak, beslenme, üreme ve saklanma alanı olarak hayati önemdedir. Diğer taraftan deniz çayırları denizin akciğerleri olarak bilinir ve 1 m deniz çayırı alanı günlük ortalama 10 litre civarında oksijen üretir” dedi.

Deniz çayırlarının görevini ise “Deniz çayırları sedimenti tutarak suyu berraklaştırır, kıyısal alanı dalga erozyonundan korur. Karbonu tutarak iklim krizine karşı mücadeleye katkı verir” sözleriyle belirtti.

“Tam bir şuursuzluk örneği”

Prof. Dr. Sarı, Erdek Narlı Mahallesi İskelesi solunda kalan plaj bölgesinde gerçekleşen deniz çayırı katliamının tam bir şuursuzluk örneği olduğunu dile getirdi. Sarı, “Bunu hiçbir kamu kurumunun yapmayacağı açıktır. Zira bu konuda ilgili Bakanlığa bir izin talebinde bulunulmamıştır. Çayır düşmanlarının bilinçli bir şekilde hafta sonunu tercih ettikleri anlaşılmaktadır. İlgili kamu kurumlarının denetim görevi mesai saatleriyle sınırlı değildir. Bu durum derhal incelenerek sorumlular tespit edilmeli ve haklarında gerekli yasal işlem yapılarak kamuoyu bilgilendirilmelidir” dedi.

Valilik: İnceleme başlatıldı

Balıkesir Valiliği, deniz çayırlarının sökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşen plaj temizliği esnasında, deniz çayırlarının sökülmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce konuyu yerinde incelemek üzere ekipler görevlendirilerek tahkikat başlatılmıştır.” (İHA-AA)