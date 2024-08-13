Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Balıkesir Çekirdekli Köyü’nden domates üreticisi Cankut Sivrikaya, domates üretiminde son yılların en büyük kaygısını yaşadıklarını belirtti. Üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çabalarının boşa gittiğine dikkat çeken Sivrikaya, domatesleri koyunlara yedirdiklerini anlattı.

Cankut Sivrikaya, yaşanan süreci İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e anlatarak "Biz, zorlu şartlara karşı ve her şeye rağmen üretim yapıyoruz; ama bu çabamız nafile. Domatesi bu yıl tarlada bırakmakla toplamak arasında kaldık. Üretim maliyeti had safhaya ulaştı. Bir dönüm domatesin üretim maliyeti 30 bin lirayı buluyor. Bir dönüm domatesi 20 bin liraya satamıyoruz. Şu anda zarar ediyoruz. Ailemizin masraflarını karşılayamıyoruz sadece genel masraflarını karşılıyoruz" dedi.

‘Mesajı duy’

Sivrikaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Birçok arkadaşımız tarlasını bozdu, ekinini bıraktı toplamadan koyunlara yedirdi. Tarlasını toplamadan koyunlarına yediren üreticiler de var. Bir römork domatesin yarısını toplayan işçiye veriyoruz. Geri kalan masrafları da hesaba katmıyoruz. Bunun kilosu 1 lira 80 kuruş. Arkadaşlarımız salça fabrikasına sormuşlar. Bu domatesin suyu ve salçası alındıktan sonra geriye postası kalır. Fabrikalar bunun tonunu 2 bin liraya hayvanlar yesin diye satıyor. Bizler ise 1 lira 80 kuruşa satmaya çalışıyoruz."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez de "Domates üretim maliyeti yüzde 150 artarken satış fiyatı yarıya indi. Marmara ve Ege Bölgesi'nde domates üreticisi çiftçiler, maliyetini karşılamadığı için ürünlerini koyunlara yediriyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki domates üreticilerinin mesajını duy. 'Yaktın, bizi kavurdun, maliyetini karşılayamıyoruz' diyor. Ankara bu sesi duymazsa; üretici, köylü gereken cevabı verecektir. Türk çiftçisi başımızın tacı, bu miletin efendisidir. Alın teriyle üretiyor, o yüzden üretici çok kıymetli. Bu ülkeyi bolluk içerisinde açlığa ve sefalete mahkum ettiler" şeklinde konuşarak bu sürecin plansız ekim, girdi maliyetlerinin yüksek olması, salça üreticilerinin düşük kur nedeniyle ihracatta rekabet şansını kaybetmesinin domates üreticilerini vurduğuna dikkat çekiyor.