Balıkesir'de Durdurulan Araçta 422 Gram Uyuşturucuya El Konuldu!

Balıkesir’de narkotik ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonda, 422 gram metamfetamin ele geçirildi. Şehir merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve silah bulundu.

Araç ve şahıslar detaylıca arandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, 3 parça halinde 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Operasyon kapsamında araçta bulunan M.A. (55) ve H.C.İ. (28) isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından tahkikata başlandı.