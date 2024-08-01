Balıkesir'de Emekliler Için Iş Birliği Protokolü

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, “Emekliler Yılı” kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, emeklilerin sosyal refahını artırmayı ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Protokol içeriği ve amaçlar

İmzalanan protokolle, emeklilere yönelik eğitimler, çalıştaylar, paneller, sempozyumlar, konferanslar ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenecek. Bu etkinliklerle emeklilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, emeklilerin üniversite kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisler gibi alanlardan yararlanmaları için kolaylaştırıcı faaliyetler ve dışa dönük eğitimler sağlanacak.

Protokolün önemi ve beklentiler

Protokol imza töreni, Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulu odasında gerçekleştirildi. Törende Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Şeref Karaca protokole imza attı. Rektör Prof. Dr. Oğurlu, iş birliği için teşekkür ederek protokolün emekliler adına hayırlı olmasını diledi. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Şeref Karaca ise Rektör Oğurlu’ya ev sahipliği için teşekkür etti ve üniversite ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu iş birliği, emeklilerin sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirmeyi, bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamayı ve üniversitenin olanaklarından faydalanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.