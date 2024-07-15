Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Savaştepe Çevre Yolu mevkiinde gerçekleşti.

Kazanın detayları

Kazanın meydana geldiği sırada Y.E.Ş. (22) yönetimindeki otomobil, M.G. (38) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.G. ve motosiklette bulunan S.A. (40) ile H.A. (11) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralıların durumu

Yaralılar, hızla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer iki yaralının sağlık durumları ise stabil.

Alkollü sürücü gözaltında

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Y.E.Ş.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.