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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan şahıs, Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevine sevk edildi

Adli işlemlerinin ardından şahıs, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA