Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.
FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan şahıs, Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yakalandı.
Cezaevine sevk edildi
Adli işlemlerinin ardından şahıs, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilerek cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA