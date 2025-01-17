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Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan şahıs, Balıkesir ’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

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